МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу снижается к доллару и мало меняется к евро на фоне укрепления американской валюты на международном валютном рынке, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.14 мск рос на 22 копейки — до 63,03 рубля, курс евро снижался на 5 копеек, до 70,75 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,37% — до 62,78 доллара за баррель.

Евро к текущему моменту снижается к доллару на форексе на 0,47% — до 1,1223 доллара.

РУБЛЬ ОТСТУПАЕТ

В пятницу доллар корректируется вверх на глобальных площадках после обвала, последовавшего накануне вечером, отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

"Давление на американскую валюту оказали, главным образом, комментарии главы ФРБ Нью-Йорка и постоянного голосующего члена ФРС Джон Уильямса о необходимости оперативного смягчения процентной политики при первых признаках экономического спада", — говорит аналитик.

Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс (John Williams) в четверг, говоря о монетарной политике центробанков, выразил мнение, что "лучше принимать превентивные меры, чем ждать, когда наступит катастрофа". Это укрепило уверенность инвесторов в том, что ФРС США в конце июля понизит ставку, и, возможно, оно будет более масштабным, чем 25 базисных пунктов.

Вечером в четверг индекс доллара опускался до 96,67 пункта, обновив таким образом двухнедельный минимум, отмечает Кравченко.

"Сегодня днем американская валюта корректируется и уже почти вернулась на отметку в 97 пунктов по индексу доллара. Укреплению доллара способствует, в том числе, возросшая геополитическая напряженность после очередного инцидента в Ормузском проливе. Кроме того, сохраняется неопределенность в отношении торговых переговоров США и Китая", — говорит он.

Ожидания снижения ключевой ставки от ФРС в конце июля формируют фундаментально позитивный фон для рисковых активов, что и позволяет рублю сохраняться вблизи "максимально крепких отметок" за последний год, считают аналитики Нордеа-банка.

"Санкционная риторика, звучавшая вчера (новый законопроект в конгрессе США о персональных санкциях против ряда сотрудников ФСБ в связи с прошлогодним инцидентом в Керченском проливе, заявления с европейской стороны о необходимости сохранения санкций в отношении России), игнорируется рублем, поскольку фактически означает сохранение статуса-кво по текущему санкционному режиму без его существенного ужесточения", — говорят они.

Из локальных факторов поддержку рублю продолжает оказывать приближение пика налоговых платежей (25 июля) и выплат крупных дивидендов "Газпрома" (1 августа), добавляют аналитики.

Текущая динамика рыночных процентных ставок указывает на сомнения российских инвесторов в возможности понижения ставок Банка России в июле, считает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Сохранение ЦБР ключевой ставки на текущем уровне представляется неблагоприятным фактором для курса рубля, поскольку отражает сохранение сравнительно высоких инфляционно-кредитных рисков в РФ, ограниченность возможностей Банка России по их снижению в рамках его текущей политики, с учетом текущего уровня монетизации экономики. Дополнительное давление на курс рубля оказывает недавнее повышение ЦБ норм резервирования по валютным вкладам", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

"Диапазон 62,5-63,5 по рублю в паре с долларом сохраняет свою актуальность по крайней мере до итогов заседания ФРС 31 июля. В паре с европейской валютой в рамках следующей недели рубль может попытаться укрепиться по итогам заседания ЕЦБ 25 июля", — считают аналитики Нордеа-банка.

Возможно ослабление курса рубля в краткосрочном периоде и в перспективе ближайшей недели, прогнозирует Осин.