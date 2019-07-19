МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на позитиве на внешних площадках и на фоне роста цены на нефть, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к 16.42 мск растет на 0,37% — до 2712,72 пункта, индекс РТС — на 0,52%, до 1356,76 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 18 копеек — до 62,99 рубля, курс евро снижается на 8 копеек — до 70,72 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,73% — до 62,38 доллара за баррель.

"Внешний фон обусловил позитивную динамику отечественных индексов… Нефть сохраняла прирост благодаря очередным событиям в Ормузском проливе, но фундаментальный фон по ней существенно испортился в последнее время", — комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

В пятницу, 19 июля, российский рынок "зеленеет" вслед за остальными мировыми площадками на фоне оптимизма, вызванного комментариями представителей ФРС США не только о необходимости, но и готовности снизить ставку на ближайшем заседании Федрезерва, комментирует София Кирсанова, портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал".

"Так, вчера сначала глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард отметил, что снижение ставки могло бы снизить негативные последствия торговых войн, затем председатель ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что снижать ставку стоит, поскольку в распоряжении властей и так немного стимулирующих мер. Глава ФРС Джером Пауэлл, в свою очередь, снова подчеркнул, что регулятор внимательно следит за ситуацией в экономике и примет все необходимые меры для поддержки роста", — добавляет она.

В четверг Уильямс, говоря о монетарной политике мировых центробанков, заявил что "лучше принимать превентивные меры, чем ждать, когда наступит катастрофа". Такие заявления укрепили уверенность рынка в снижении ключевой ставки.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции ГМК "Норильский никель" обновили исторический максимум на Московской бирже, поднявшись выше 15 тысяч рублей за бумагу на фоне роста цен на цветные металлы на глобальном рынке.

К текущему моменту акции компании растут на 2,18% — до 15 092 рублей. Акции "Норникеля" в пятницу уже подскакивали на 3,1% — до 15 218 рублей, что стало новым историческим максимумом. Предыдущий был установлен 19 июня — на уровне 14 868 рублей. В четверг бумаги компании выросли на 2%, также лучше рынка.

Эксперты отмечают, что позитивно на котировки ГМК влияет подорожание никеля на глобальном рынке, и ожидают роста цены палладия, что также будет позитивно для акций компании.

Акции "Русала" также в лидерах роста. К текущему моменту акции компании растут на 2,81% и уже в течение дня поднимались на 3,4%.

"Отметим рост акций "Русала", что во многом связано с рекомендацией покупки бумаг со стороны инвестиционного банка Credit Suisse. После снятия санкций иностранные инвесторы постепенно возвращаются в "Русал", видимо ожидая, что цены на алюминий достигли дна", — комментирует старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Также в лидерах роста — акции "Уралкалия" (5,36%), "Распадской" (2,66%), бумаги "Татнефти" (префы растут на 1,76%, обыкновенные акции — на 1,63%), депозитарные расписки En+ (1,76%), акции ТГК-1 (1,7%), обыкновенные акции "Ростелекома" (1,63%) и акции Polymetal (1,34%).

Акции "Северстали" снижаются на 1,96%. В пятницу компания сообщила о результатах по МСФО за первое полугодие 2019 года.

Так, чистая прибыль "Северстали" по МСФО в первом полугодии 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3% и составила 903 миллиона долларов.

"В России первой из крупных компаний финансовый отчет за второй квартал представила "Северсталь", и ее результаты хуже, чем год назад, по показателю EBITDA из-за серьезного падения мировых цен на сталь, но лучше итогов первого квартала в связи с увеличением поставок на внутрироссийский премиальный рынок", — говорит Суверов.

Среди лидеров снижения — префы "Сургутнефтегаза" (-2,59%), акции "Русгидро" (-1,27%), префы "Мечела" (-1,2%), акции ТМК (-1,01%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Отечественный рынок может завершить день в плюсе, ориентируясь на позитивный внешний фон. Однако укрепление доллара может быть признаком того, что аппетиты к риску всё же не столь высокие", — говорит Кочетков из "Открытие Брокер".

Российский рынок акций нацелен на восстановление, отмечают аналитики Альфа-банка.