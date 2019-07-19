МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу демонстрируют рост на фоне корпоративной отчетности Microsoft и заявлениях ФРС, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.28 мск индекс Dow Jones рос на 0,26% — до 27293,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,21% до 8224,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,1% — до 2998,11 пункта, при этом ранее в ходе торгов последние два индекса показывали противоположную динамику.

IT-гигант Microsoft Corp. опубликовал финансовую отчетность, в которой сообщил об увеличении чистой прибыли за 2018-2019 финансовый год в 2,3 раза в годовом выражении. Согласно опубликованным данным, прибыль компании за год составила 39,24 миллиарда долларов. Помимо этого, скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 1,37 доллара за квартал, что оказалось выше прогноза аналитиков, которые ожидали показателя на уровне 1,21 доллара на акцию. Акции Microsoft Corp. дорожают на 1,78%.

Кроме того, акции Boeing Co растут в цене почти на 4% после того, как компания оценила расходы, связанные с проблемами с 737 MAX, в 4,9 миллиарда долларов после уплаты налогов. После мартовской катастрофы недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ, а Федеральное авиационное управление США ввело запрет на эксплуатацию этой модели.

Инвесторы также изменили свои ожидания относительно степени смягчения монетарной политики ФРС. По данным CME Group, уже 43,1% аналитиков ожидают снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%, тогда как около 56% — только на 25 базисных пунктов. В четверг глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс (John Williams) заявил о готовности ФРС применить "превентивные меры".

"Некоторый оптимизм появился на фоне комментариев главы ФРБ Джона Уильямса в Нью-Йорке и на доходах корпорации Microsoft, которые превзошли ожидания", — сообщил агентству Рейтер главный рыночный стратег-аналитик National Securities в Нью-Йорке Арт Хоган (Art Hogan).