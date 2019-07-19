МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский фондовый рынок в пятницу незначительно изменился.

Неопределенная динамика западных биржевых индексов и рынка нефти не дали четких сигналов динамике стоимости российских акций, отмечают эксперты.

К закрытию индекс Мосбиржи уменьшился на 0,07% — до 2700,57 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,07% — до 1350,69 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

БОКОВИК

Российский фондовый рынок в пятницу мало изменился в отсутствие сильных внешних сигналов.

Мировые фондовые рынки незначительно повышались на фоне роста надежд на начало цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС США. Сигнал об этом подал глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса заявив, что "лучше принимать превентивные меры, чем ждать, когда наступит катастрофа".

Рынок нефти также пытался повышаться на фоне нового обострения в ближневосточном регионе. Президент США Дональд Трамп сообщил, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе. При этом представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что все беспилотники Ирана, выполнявшие задачи по рекогносцировке и осуществлению контроля в Персидском заливе и Ормузском проливе, вернулись в целостности на свои базы.

В лидерах снижения оказались префы "Сургутнефтегаза" (-3,2%), акции "Северстали" (-1,9%), "Русгидро" (-1,7%), "Газпрома" (-1,1%), "Алросы" (-1%).

Выросли бумаги "Уралкалия" (+4,5%), "Русала" (+3,3%), "Распадской" (+2%), АФК "Система" (+1,4%), "Яндекса" (+1,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский рынок не сумел развить восходящий импульс, причиной негативной динамики рынка может быть фактор пятницы, когда многие инвесторы сокращают длинные позиции, опасаясь реализации каких-либо рисков в выходные, говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"На следующей неделе российские фондовые индикаторы будут оставаться в рамках диапазона 2690-2737 пунктов по индексу Мосбиржи и 1348-1373 пунктов по индексу РТС. Закрытие какой-либо сессии за их пределами, скорее всего, усилит соответствующее движение, с большой вероятностью свидетельствуя о выходе из консолидации и начале устойчивого тренда", — оценил эксперт.

Следующая неделя пройдёт под воздействием внешнего фона — очередной раунд переговоров по торговой сделке между США и КНР, решение ФРС по ключевой ставке, говорит Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".

"Торговый диапазон по индексу Мосбиржи на следующую неделю ожидается в 2680-2750 пунктов", — добавил он.