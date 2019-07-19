МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером снижался против доллара и повышался к евро, отыгрывая снижение европейской валюты на форексе в район отметки 1,12 доллара.

Рост рынка нефти и приближение налогового периода поддерживают курс российской валюты, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.13 мск повышался на 19 копеек до 63 рублей, курс евро — на 11 копеек до 70,69 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль в пятницу вечером снижался к доллару и прибавлял к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе. При этом стоимость бивалютной корзины (0,45 евро и 0,55 доллара) практически не менялась около отметки 66,4 рубля.

Стоимость нефти вечером прибавляла 1,5% в район 63 долларов за баррель Brent, возвращаясь после снижения, произошедшего ранее на этой неделе.

Поддержка пришла от нового обострения ситуации в ближневосточном регионе. Президент США Дональд Трамп сообщил, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе. При этом представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что все беспилотники Ирана, выполнявшие задачи по рекогносцировке и осуществлению контроля в Персидском заливе и Ормузском проливе, вернулись в целостности на свои базы.

Приближение (на следующей неделе) пика июльского налогового периода в РФ добавляет устойчивости курсу рубля.

В итоге доллар вечером повышался против рубля в пределах 0,35%, евро снижался на 0,2%. Рублевая цена нефти колебалась в районе отметки 3,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующей неделе нас ждет очередное заседание Банка России и заседание ЕЦБ, сказал эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин.

"Если европейский регулятор пока, вероятно никаких серьезных действий предпринимать не будет, то ЦБ РФ вполне может пойти на второе в этом году снижение ставок. А это в свою очередь, не добавит привлекательности рублю. Поэтому постепенно ослабление российской валюты в ближайшие недели имеет несколько большую вероятность, чем ускорение роста. Ближайшей целью роста доллара в этом плане может стать отметка 64 рубля, евро – 71,5 рубля", — оценил он.

На следующей неделе рубль получит поддержку от продолжающегося налогового периода, а все внимание будет сосредоточено на будущих решениях Центральных банков по процентным ставкам, считает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

Следующая неделя пройдёт в ожидании монетарных подвижек ЕЦБ и ФРС, а ожидаемый торговый диапазон для доллара составит 62-64 рубля, для евро — 70-71,5 рубля, оценил Андрей Люшин из Локо Банка.