ПЕКИН, 22 июл /ПРАЙМ/. Китайский аналог Nasdaq — фондовая биржа SSE STAR Market начинает работу в понедельник, новая площадка, о создании которой объявил лично китайский лидер Си Цзиньпин, призвана стать важной платформой по привлечению инвестиций для китайских технологических предприятий.

Площадка SSE STAR Market (Sci-Tech innovAtion boaRd) была официально запущена 13 июня этого года комиссией по регулированию ценных бумаг КНР на базе Шанхайской фондовой биржи. На церемонии присутствовал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, по словам которого, новую площадку следует активно использовать для продвижения реформ рынков капитала страны, и при этом ее работа должна основываться на прозрачных законах и четких регулятивных нормах.

Эксперты рассматривают STAR Market в качестве инструмента китайских властей по привлечению частных инвестиций в сектор технологических инноваций и обеспечению солидной основы для дальнейшего развития китайских предприятий этой сферы.

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о решении создать биржу на открытии первого международного импортного ЭКСПО в Шанхае в начале ноября прошлого года в самый разгар "торговой войны" с США, именно поэтому заявление было воспринято как стремление Пекина обеспечить независимую от внешнего мира, и США в частности, поддержку китайским технологическим компаниям, которые рассматриваются властями страны в качестве одного из важнейших элементов для дальнейшего развития.

АКТИВНОЕ НАЧАЛО

Как следует из заявления Шанхайской фондовой биржи, заявки на проведение IPO (первичного публичного размещения акций) на новой площадке направили более 140 технологических и научных компаний со всей страны, Комитет по листингу акций биржи провел экспертную оценку и уже одобрил заявки 31 компании. При этом только 25 компаний к настоящему моменту получили официальное одобрение от комиссии по регулированию ценных бумаг КНР, именно их акции и будут участвовать в торгах на первом этапе работы биржи.

Специалисты Шанхайской фондовой биржи предупредили, что будут вмешиваться в процесс торгов при резких колебаниях цен в первые пять дней, в течение которых впервые с 2014 года не будут действовать ограничения на колебания стоимости акций, на других площадках в Китае лимит первого дня составляет 44%.

Биржа приостановит торги на 10 минут в случае, если цена на акции той или иной компании упадет или вырастет больше, чем на 30% от цены на момент открытия торгов, повторная остановка торгов на 10 минут произойдет при дальнейшем падении или росте цены на 60%. Начиная с шестого дня торгов будет введен дневной 20%-й лимит для колебаний цены в том или ином направлении.

Согласно информации комиссии по регулированию ценных бумаг КНР, уже более 3,8 миллионов квалифицированных инвесторов получили разрешение на участие в торгах на новой площадке.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

SSE STAR Market также станет площадкой для испытания нового режима IPO, который предусматривает отказ регулирующих органов от ограничений в отношении прайсинга IPO, допущение двойных листингов и организацию более упорядоченной процедуры проверки.

Впервые к проведению IPO на китайской бирже допущены компании, терпящие убытки или еще не успевшие получить прибыль. Согласно действующим до этого момента требованиям регуляторов, для проведения первичного размещения акций китайским компаниям требовалось получать прибыль по меньшей мере три года подряд, именно это условие и вынуждало многие компании размещать акции в других местах.

По плану, биржа должна привлечь перспективные стартапы, которые в будущем могут дорасти до уровня таких китайских технологических гигантов как Xiaomi, Tencent или Alibaba, и не допустить первичного размещения их акций на биржах Нью-Йорка или Гонконга.

Еще одним важным преимуществом новой площадки стал сокращенный период процедуры проведения IPO, обычно для китайских компаний он занимает в среднем до двух с половиной лет, однако для SSE STAR Market на весь процесс уйдет около 70 дней. Частично это стало возможным благодаря тому, что комиссия по регулированию ценных бумаг КНР будет заниматься преимущественно проверкой финансовой информации, в то время как большая часть полномочий перешла Шанхайской фондовой бирже, которая в итоге и будет принимать решение о том, соответствует ли та или иная компания требованиям для одобрения проведения IPO.