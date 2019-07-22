МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть уверенно растут в понедельник утром на фоне инцидента с британским танкером в Ормузском проливе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,2% — до 63,22 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,72%, до 56,03 доллара за баррель.

Ключевым фактором поддержки нефтяных цен является напряженность на Ближнем Востоке. Инвесторы опасаются, что геополитическая ситуация в регионе может негативно повлиять на поставки нефти из региона.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.

Аналитик Oanda Эдвард Мойа (Edward Moya) сказал агентству Рейтер, что замедление роста мирового спроса на нефть и увеличение запасов сырья в США усилили "медвежьи" настроения на рынке. "Но такая ситуация, судя по всему, не продлится долго, поскольку сохраняется высокая напряженность в Персидском заливе", — добавил он.