МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Курс доллара растет в понедельник, поскольку инвесторы умерили свои ожидания по снижению ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.14 мск курс евро к доллару снижался до 1,1216 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,122 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 107,98 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,7 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 97,2 пункта.

Ключевым фактором, определяющим динамику доллара, остаются ожидания решения ФРС по базовой ставке в конце июля. Курс американской валюты колеблется вслед за прогнозами, на сколько именно регулятор сократит ставку — на 25 или 50 базисных пунктов. По данным CME Group на понедельник, только 22,5% аналитиков прогнозируют сокращение ставки на 50 базисных пунктов, остальные ожидают понижения на 25 пунктов.

Кроме заседания ФРС, инвесторы ждут встречи ЕЦБ на текущей неделе и Банка Японии — на следующей. "Момент истины не за горами, поскольку уже скоро мировые центробанки должны будут раскрыть намерения по своей монетарной политике", — отмечают аналитики JPMorgan Chase & Co., которых цитирует агентство Рейтер.