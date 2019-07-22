МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Золото дорожает в понедельник утром на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая увеличивает спрос на драгметалл как надежный актив, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,4 доллара, или на 0,17% — до 1429,15 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро повышалась на 1,43% — до 16,422 доллара за унцию.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.

"То, что произошло между Ираном и Великобританией в выходные, поддерживает стоимость золота сегодня. Кроме того, фондовые рынки снижаются, а с учетом геополитических опасений и ожиданий снижения ставки ФРС золото выглядит привлекательным активом. Однако людей беспокоит укрепление доллара", — прокомментировал агентству Рейтер управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лэн (Brian Lan).