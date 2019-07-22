МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к иене в понедельник днем растет, ожидание инвесторами более слабого снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США поддерживает американскую валюту, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.40 мск курс евро к доллару снижался до 1,1217 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,122 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 107,83 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,7 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 97,17 пункта.

Следующее заседание Федрезерва запланировано на 30-31 июля. Согласно данным CME Group, 75,5% аналитиков ожидают снижения ставки с текущего уровня в 2,25-2,5% на 25 базисных пунктов, остальные эксперты прогнозируют уменьшение на 50 базисных пунктов. Участники торгов также ожидают и заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), встреча запланирована на четверг, 25 июля.

"Обычно валютные рынки не слишком склонны к тому, чтобы отыгрывать монетарную политику, когда дело касается нюансов или прогнозов, но когда центробанки меняют ставки и корректируют программу QE, денежно-кредитная политика становится главной темой", — приводит агентство Рейтер мнение стратега BMO Capital Markets Стивена Галло (Stephen Gallo).

Эксперты отмечают, что усиление рисков на Ближнем Востоке также подкрепляет доллар. Геополитические риски поддерживают нефтяные цены на фоне инцидента с британским танкером в Ормузском проливе. Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.