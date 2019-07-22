МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись снижением в понедельник вслед за распродажами на американских площадках в конце прошлой недели и в ожидании начала сезона корпоративной отчетности в Японии, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,27% — до 2886,97 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,78%, до 1532,43 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,4%, до 28271,26 пункта. Японский Nikkei 225 сократился на 0,23% — до 21416,79 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,05%, опустившись до 2093,34 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,14% — до 6691,2 пункта.

Американские фондовые рынки в пятницу закрылись снижением индексов. Это произошло, в частности, на фоне ожидания снижения базовой ставки в США на 25 базисных пунктов, а не на 50 пунктов в конце месяца. По данным CME Group, всего 26,6% аналитиков прогнозируют снижение ставки на 50 базисных пунктов, остальные ожидают понижения на 25 базисных пунктов.

Участники торгов в Японии занимают выжидательную позицию перед началом сезона корпоративной отчетности в стране. Так, на текущей неделе за первый квартал 2019-2020 финансового года отчитаются такие компании как Canon и Nissan. Кроме того, как отмечают эксперты, инвесторы следят за событиями в мировой экономике и ждут статистику по ВВП США за второй квартал в конце недели и заседания ЕЦБ в четверг.

"Мировые фондовые рынки могут колебаться в ожидании важных событий на текущей неделе", — приводит агентство Франс Пресс мнение главы отдела глобальной стратегии Daiwa Securities Хирокадзу Кабеи (Hirokazu Kabeya).