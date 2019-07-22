МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть ускорился в понедельник днем на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.05 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,02% — до 63,73 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 1,65%, до 56,55 доллара за баррель. Утром рост цен на нефть был немного выше 1%.

Инвесторы опасаются перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока на фоне эскалации напряженности в регионе. В конце минувшей недели ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.

"Напряженность вокруг Ирана, вероятно, увеличила и без того высокую премию за геополитический риск", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков JBC Energy.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на новости из Ливии, где в выходные была временно приостановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении в стране — "Аш-Шарара".