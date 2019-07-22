МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем повышался против доллара и евро, отыгрывая рост рынка нефти на фоне эскалации напряженности в Ормузском проливе после захвата британского танкера Ираном.

Приближение налогового периода также поддерживает курс российской валюты, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.05 мск снижался на 5 копеек до 63,01 рубля, курс евро — на 4 копейки до 70,63 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — СЛАБЫЙ РОСТ

Рубль днем немного повышался к доллару и к евро, отыгрывая рост стоимости нефти более чем на 1% — выше 63 долларов за баррель сорта Brent.

Рынок "черного золота" продолжает попытки восстановления после нескольких дней предыдущего снижения и последовавшей стабилизации.

Поддержка пришла от новостей о том, что в конце минувшей недели ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта. Инвесторы опасаются перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока на фоне эскалации напряженности в регионе.

Приближение (25 числа) пика налогового периода июля в РФ добавляет устойчивости курсу рубля.

В итоге доллар и евро днем снижались против рубля в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колебалась в районе отметки 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В понедельник курс снизится к отметке 62,7 рубля за доллар, благодаря потенциальному увеличению продаж валюты в связи с завтрашней выплатой "Лукойлом" дивидендов в размере 116 миллиардов рублей (под которые нефтяная компания может еще продавать валюту – ред.), отметил Юрий Попов из компании Sberbank Investment Research.

"Далее на этой неделе возможно дальнейшее укрепление рубля в случае смягчения политики центробанков (на этой неделе состоятся заседания ЕЦБ и ЦБ РФ, а на следующей — ФРС США)", — добавил он.

Курс пребывает в периоде летного спокойствия, консолидируясь у отметки 63 рубля за доллар и 70,6 рубля против евро, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка. На предстоящей неделе у российской валюты есть шансы взять краткосрочный курс на укрепление из-за приближения крупных налоговых выплат (25 июля), новые сигналы о "мягкости" в политике ЕЦБ окажут дополнительную поддержку рублю против евро, добавил он.

Смягчение монетарной политики западными центральными банками может серьезно снизить риски со стороны оттока капитала из-за выплат внешнего долга, вопрос, как и ранее, касается доступности внутренних и внешних источников рефинансирования, считает эксперт.

"Заседание ЦБ РФ уже практически лишено интриги – большинство участников рынка ожидают снижение ключевой ставки на 25 пунктов, что едва ли будет иметь эффект на динамике рубля. Реакция может последовать только в случае сюрприза (например, снижение ставки на 50 пунктов. На этом фоне курс будет тяготеть к диапазону 62,5-63 рубля за доллар и 70,2-70,7 рубля за евро", — сказал Кошелев.