МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе повышения рынка акций РФ по индексам и снижения рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся на 0,6%, до 2715,5 пункта, и на 1% — до 1364 пунктов соответственно.

Цена на нефть марки Brent останется около 62,5 доллара за баррель, курс евро к доллару – около 1,125, курс доллара вырастет на 30 копеек до 63,2 рубля, евро – на 25 копеек 71,05 рубля, соответственно, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В конце недели в США будут опубликованы данные по темпам роста ВВП за второй квартал 2019 года, отмечает главный аналитик Альфа-банка Гельды Союнов. "Данная статистика может оказать существенное влияние на ход торгов в случае, если рост американской экономики замедлится. Это усилит настроения среди участников торгов о необходимости снижения ставок", — считает он.

Помимо макроэкономической статистики влияние на рынок окажет публикация квартальных финансовых результатов американскими компаниями за прошлый квартал, добавляет аналитик. Более 150 компаний, чьи акции включены в расчет индекса S&P 500, на неделе раскроют свои финансовые результаты, указывает он. Слабая отчётность может оказывать давление на американский рынок акций, и к концу недели фондовый индикатор S&P 500 может опуститься до 2950 пунктов, полагает эксперт.

Плюс к этому инвесторы будут готовится к заседанию ФРС, которое состоится в конце месяца, также отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. "Ожидания относительно динамики ставок в США сказываются на широком спектре активов. Так, в преддверии ближайшего заседания могут хорошо выглядеть драгметаллы, в частности, золото", — добавляет он.

Что же касается заседания ЕЦБ, то его влияние, скорее всего, локализуется в рамках динамики евро на валютном рынке и не окажет существенного влияния на широкий спектр активов, считает аналитик.

"Возможное ослабление кредитной политики ЕЦБ 26 июля и ожидаемое снижение ставки федеральных фондов в США 31 июля, с учетом вышедшей в последние недели корпоративной отчетности американских компаний, предположительно, поддержит оценки рентабельности и цены глобального рынка акций", — говорит аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

Пока можно говорить о более выраженном негативе в секторе нефтедобычи, так как котировки Brent, технически, находятся в нисходящем тренде, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Новости о противостоянии США и Ирана позволяют лишь на короткий период вспомнить о росте котировок, добавляет он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Окончание сезона фиксации реестра акционеров под выплату дивидендов за прошлый год среди российских компаний позволит индексу Мосбиржи стабилизироваться у отметки 2700 пунктов, считает Союнов.

Зварич ожидает восстановления российского рынка и возвращения индекса Мосбиржи в диапазон 2750–2800 пунктов. "Этому будет способствовать восстановление цен на нефть, ожидание понижения ставок в США, а также коррекционные настроения в "голубых фишках", — поясняет он.

Кочетков считает, что на текущий момент на рынках преобладает негативный настрой и говорить о какой-то активной коррекции ещё рано, но поводов для роста пока нет.

"Торговая война США и КНР продолжается, ФРС всё ещё не подаёт чётких сигналов по поводу смягчения денежной политики. Меж тем, экономические показатели по всему миру дают сбой, что порождает рост уверенности в замедлении мировой экономики. Естественно, что может пострадать спрос на сырьевые ресурсы, а это означает сомнения в будущих прибылях российских сырьевых экспортёров", — комментирует он.

Тем не менее, многие на рынке рассчитывают на вмешательство ФРС и снижение ставок в долларах, соответственно, распродавать активы пока никто не спешит, отмечает аналитик.

"Поводом для периодического повышения рисков охлаждения рыночного спроса сейчас служит рост напряженности в политико-экономических отношениях между западными регуляторами и рядом развивающихся стран. Причиной такой ситуации представляется новый виток роста инфляционных ожиданий, связанный с высоким, в последнее время, темпом снижения ставок защищенных от инфляции облигаций. Но "продавить" рынок "медведям" будет очень непросто. В отличие от прошлых лет, поддержка цены товарного сегмента сейчас оказывается организованными усилиями стран-производителей", — сказал Осин.

ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ РУБЛЯ

Рубль не сможет более игнорировать снижение цен на нефть, действия Вашингтона и Тегерана свидетельствуют скорее о намерении начать переговоры о новой "ядерной" сделке, чем о желании довести отношения до точки кипения, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

В конце недели состоится заседание Банка России, от которого рынки ожидают понижения ключевой ставки до 7,25% годовых, отметил Зварич.

"Данный шаг уже заложен в котировки рубля, а дальнейшее движение национальной валюты будет основано на оценке игроками комментариев регулятора относительно его дальнейших шагов в рамках денежно-кредитной политики", — добавил он.

Сохранение ЦБ ключевой ставки на текущем уровне представляется неблагоприятным фактором для курса рубля, поскольку отражает сохранение сравнительно высоких инфляционно-кредитных рисков в РФ, ограниченность возможностей Банка России по их снижению в рамках его текущей политики, с учетом текущего уровня монетизации экономики, рассуждает Осин.

Впрочем, рубль не ощутит сильного давления на фоне уменьшившихся объемов валюты в рамках бюджетного правила, соответственно, торговля может продолжиться в узком диапазоне, считает Кочетков.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Что касается отдельных бумаг, то мы ожидаем восстановления в "фишках", которое в той или иной степени будет поддержано широким спектром российских акций. Отдельно выделим акции "Полюса", которые могут продолжить восходящую динамику на фоне роста цен на металл, а также могут быть поддержаны публикацией операционных результатов. Рост цен на никель может оказать поддержку акциям "Норильского никеля" на предстоящей неделе и способствовать установлению ими новых максимумов", — говорит Зварич из Промсвязьбанка.

Кочетков из "Открытие Брокер" ждёт меньше оптимизма в бумагах нефтяников.

В то же время растёт интерес к защитным активам, которые ведут себя более устойчиво в периоды экономического замедления, соответственно, спросом могут пользоваться акции электроэнергетики и телекоммуникаций, также отмечает он.

Директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин считает, что наиболее привлекательные отраслями будут золотодобыча и добыча палладия, а наименее привлекательная — добыча и обработка алмазов. В числе лидеров роста он называет бумаги "Полюса" и "Норникеля", в числе аутсайдеров префы "Сургутнефтегаза" и акции "Алросы".

Осин из ИК "Фридом Финанс" ожидает сравнительно благоприятной динамики акций банков, компаний ТЭК и металлургии.