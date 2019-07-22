МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник во второй половине торгов умеренно снижается на фоне низкой активности участников рынка, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к 16.16 мск снижается на 0,1%, до 2797,76 пункта, индекс РТС — на 0,1%, до 1349,33 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" теряет 7 копеек, до 62,99 рубля, евро торгуется у уровня предыдущего закрытия — 70,68 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,75% — до 62,94 доллара за баррель.

СЛАБАЯ ДИНАМИКА

Российские индексы Мосбиржи и РТС в течение дня демонстрируют слабую динамику, меняя направление относительно уровня предыдущего закрытия. Среди прочих факторов, влияющих на значения индексов, эксперты называют снижение торговой активности. Объем торгов к текущему моменту составляет порядка 11,65 миллиарда рублей.

"Российский рынок акций начал торговую неделю с попытки роста, но скоро индекс Мосбиржи ушел в красную зону, курсируя возле круглой отметки 2700 пунктов. В условиях относительно позитивного внешнего фона и растущей стоимости нефти данное движение объясняется двумя основными причинами – сезонным пиком снижения торговой активности и локальным возмущением геополитического фона вокруг РФ", — отмечает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

"На рынке доминируют очень противоречивые ожидания, влияние которых усиливается неблагоприятными для "быков" сезонными факторами, связанными со спадом спроса. Возможное ослабление кредитной политики ЕЦБ 26 июля и ожидаемое снижение ставки федеральных фондов в США 31 июля, с учетом вышедшей в последние недели корпоративной отчетности американских компаний, предположительно, поддержит оценки рентабельности и цены глобального рынка акций", — говорит Александр Осин из ИК "Фридом Финанс".

"В то же время, текущая динамика рыночных процентных ставок указывает на сомнения российских инвесторов в возможности понижения ставок Банка России 25 июля. Сохранение ЦБР ключевой ставки на текущем уровне представляется неблагоприятным фактором для курса рубля, поскольку отражает сохранение сравнительно высоких инфляционно-кредитных рисков в РФ, ограниченность возможностей Банка России по их снижению в рамках его текущей политики, с учетом текущего уровня монетизации экономики", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Полюса" умеренно растут на 0,13% на фоне публикации позитивных операционных данных за второй квартал и за первое полугодие текущего года. Аналитики "ВТБ Капитала" дают рекомендацию по бумагам "Полюса" "держать".

Андрей Лобазов из "Атона" дает рекомендацию по "Полюсу" – "выше рынка". "Компания торгуется по 7.0х EV/EBITDA в 2019 году и остается дешевой по сравнению с мировыми аналогами. Мы считаем, что существует высокая вероятность того, что основной акционер в очередной раз может продать небольшой пакет акций "Полюса" в рынок", — комментирует положение он.

Аналитики Промсвязьбанка оценивают представленные результаты "Полюсом" позитивно и дают рекомендацию "покупать".

Бумаги "Русагро" растут на 0,94% на фоне публикации позитивных операционных данных за второй квартал и за первое полугодие текущего года.

При этом в лидерах роста акции "Уралкалия" (+6,3%), которые обновили максимумы с 5 марта текущего года на повышенных для компании объемах. Объем торгов в понедельник бумагами компании составляет порядка 55 миллионов рублей. Акции компании на Московской бирже растут третью сессию подряд, за этот период их максимальный рост составил 12,6%.

Также в лидерах роста – акции ВТБ (2,36%), ТМК (1,96%), "Русснефти" (1,27%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции поднимаются на 1,09%, префы – на 0,55%), акции "Газпрома" (1,07%) акции "Роснефти" (0,63%).

"В отсутствие значимых новостей по "Газпрому" полагаю, что причина может быть в следующем: на фоне ухудшения позиций Сбербанка на банковском рынке — он уступает там позиции ближайшим конкурентам в борьбе за рост депозитов при схожей динамике активов — инвесторы ищут бумагу, которая играла роль "индексной" для российского рынка акций. Претенденты – бумаги "Газпрома" и ВТБ", — комментирует ситуацию Осин из ИК "Фридом Финанс".

Среди лидеров снижения – акции ОГК-2 (-3,53%), бумаги "Сургутнефтегаза" (префы снижаются на 2,72%, обыкновенные акции – на 1,08%), акции "Русгидро" (-1,45%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,38%), акции "Магнита" (-1,09%) и акции "Норникеля" (-0,98%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Осин считает, что до конца дня возможно повышение по индексу Мосбиржи. Целевой диапазон закрытия составляет для индекса 2700-2715 пунктов, указывает он.

В течение предстоящей недели российский рынок перейдет к осторожной консолидации в диапазоне 2700-2720 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Дейнека из "БКС Премьер".

Тактическая обстановка не исключает в рамках текущей недели со стороны инвесторов попытку начать восстановление на российском рынке акций, считает Алексей Кузьмин из "НФК-Сбережения".

"Текущие уровни на рынке акций создают возможности для спекулятивной игры на повышение. И здесь важно оценить активность покупателей. Если она будет достаточной, то "медведи", скорее всего, возьмут паузу. Если же покупки на текущих уровнях не приведут к восстановлению, а котировки продолжат консолидироваться у текущих значений в течение этой недели, то это станет сигналом для игроков на понижение и создаст условия для углубления коррекции", — комментирует он.