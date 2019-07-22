МОСКВА, 22 июл /ПРАЙМ/. Система денежных переводов Western Union ввела ограничения по сумме операций в месяц в соответствии с рекомендациями ЦБ РФ по пресечению незаконной деятельности, такой как отмывание денег и мошенничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

С 22 июля одна из крупнейших работающих в РФ систем денежных переводов Western Union ограничила размер перевода за границу, кроме Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама, суммой в 600 тысяч рублей в течение 30 календарных дней. Для этих четырех стран переводы были ограничены суммой в 100 тысяч рублей в месяц еще в апреле.

"В соответствии с методическими рекомендациями Банка России №2-МР от 14 января 2019 года компания Western Union ввела ограничения на сумму отправлений денежных переводов из России. Максимальный лимит для отправления одним человеком в одну страну через систему Western Union составляет 600 тысяч рублей в течение 30 календарных дней", — ответили в Western Union на запрос агентства.

В январе ЦБ издал рекомендации, в которых посоветовал банкам скорректировать процедуры внутреннего контроля за трансграничными переводами денежных средств без открытия банковских счетов — в частности кредитным организациям рекомендовалось использовать рискоориентированный подход.

Регулятор тогда указал, что выявил, каким образом банки осуществляют сомнительные трансграничные переводы наличных денег без открытия счетов. Такие переводы осуществляются через офисы банков, расположенные в крупных торговых точках или местах, где не используется контрольно-кассовая техника. При этом деньги переводят "серийные отправители", причем суммы операций превышают стандартные значения для физлиц.