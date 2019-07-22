МОСКВА, 22 июл /ПРАЙМ/. Федеральная торговая комиссия (ФТК, FTC) США на этой неделе объявит о соглашении с соцсетью Facebook по урегулированию инцидента с утечкой данных пользователей на сумму 5 миллиардов долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.

"Ожидается, что FTC на этой неделе объявит о соглашении по конфиденциальности с компанией Facebook Inc", — говорится в сообщении. Процесс урегулирования, который включает в себя штраф в 5 миллиардов долларов и другие требования к Facebook, позволит провести длительную проверку того, выполнила ли компания свои обещания в отношении защиты пользовательских данных.

Газета сообщает, что в рамках урегулирования данного вопроса Facebook планирует сформировать новый комитет, который будет специализироваться на контроле за соблюдением конфиденциальности данных пользователей. Она также уточняет, что сроки объявления соглашения еще не определены, но ожидается, что это произойдет до публикации компанией корпоративной отчетности в среду.

В начале апреля 2018 года Еврокомиссия получила письмо от компании Facebook с подтверждением, что данные до 2,7 миллиона пользователей в Европе могли попасть в распоряжение Cambridge Analytica.

В 2018 году газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Тогда генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.