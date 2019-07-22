МОСКВА, 22 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль в понедельник вечером слегка снижался к основным валютам на фоне усиления геополитических рисков, говорят эксперты.

Дорожающая нефть и приближение пика налоговый периода оказывали поддержку российской валюте.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.42 мск повышался на 4 копейки, до 63,10 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 70,72 рубля, следует из данных Московской биржи.

ГЕОПОЛИТИКА ПОНИЗИЛА РУБЛЬ

Рубль в начале недели торговался с небольшим изменением против доллара и евро. При этом в первой половине дня рубль укреплялся на фоне дорожающей нефти. Рынок "черного золота" продолжает попытки восстановления после нескольких дней предыдущего снижения и последовавшей стабилизации.

Поддержка пришла от новостей о том, что в конце минувшей недели ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта. Инвесторы опасаются перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока на фоне эскалации напряженности в регионе.

Приближение 25 числа пика налогового периода июля в РФ также добавляла устойчивости курсу рубля.

Однако вечером давление на стоимость российских активов усилилось из-за неблагоприятной внешнеполитической обстановки.

В британских СМИ появились обвинения в том, что российская сторона якобы способствовала захвату иранской армией британского танкера, отметил Дмитрий Бабин из "БКС Брокер". "Стоит отметить, что издания, в которых вышли эти статьи, являются так называемыми "таблоидами", и поэтому многие материалы, публикуемые ими, не имеют под собой фактической почвы", — добавил он.

Кроме того, послезавтра бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер должен публично свидетельствовать перед юридическим комитетом и комитетом по разведке палаты представителей конгресса США относительно результатов расследования предполагаемого российского вмешательства в американские выборы 2016 года, сказал Бабин.

"И хотя ранее не раз заявлялось, что обнародованные материалы данного расследования демонстрируют отсутствие подтверждений подобных действий со стороны России, в целом нарастание антироссийской риторики способствует усилению продаж российских активов", — сказал он.

В итоге доллар и евро вечером прибавляли в пределах 0,1% каждый. Рублевая стоимость нефти при этом колебалась в районе 4 тысяч.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Завтрашние торги пройдут в ожидании новых монетарных настроений ЦБ РФ, ФРС и ЕЦБ, рассуждает Андрей Люшин из "Локо Банка". Торговый диапазон составит 62,8-63,3 рубля за доллар и 70,3-70,7 рубля за евро, оценил он.

Курс доллара продолжит консолидироваться вокруг уровня 63 рубля, а евро может продемонстрировать более слабую динамику, спустившись к 15-месячному минимуму, находящемуся немного ниже отметки 70,4 рубля, оценил Бабин.

"Это может произойти из-за ожиданий сигналов от ЕЦБ о существенном смягчении монетарной политики по итогам заседания европейского регулятора в ближайший четверг", — пояснил он.