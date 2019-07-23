МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. Сложности при оформлении ипотечного кредита возникают у россиян, которые официально не трудоустроены, не накопили на первоначальный взнос или имеют существенную долговую нагрузку по уже оформленным кредитам, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Олег Ганеев.

"При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие. Сложности при оформлении ипотечного кредита возникают у лиц, официально не трудоустроенных и без накоплений для первоначального взноса, а также имеющих существенную долговую нагрузку по уже оформленным кредитам", — рассказал Ганеев.

Согласно данным "Русипотеки", Сбербанк является крупнейшим ипотечным кредитором в России: за первые пять месяцев текущего года он выдал ипотеки на 472,5 миллиарда рублей. По данным ЦБ, суммарно российские банки в январе-мае предоставили заемщикам 478 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 1 триллион рублей.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.