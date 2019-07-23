МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник в ожидании заседания мировых центробанков на текущей и следующей неделе и их решения по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,07% — до 2888,93 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,34%, до 1537,71 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,11%, до 28402,16 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 1,05% — до 21395,18 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,52%, до 2104,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,52%, до 6725,7 пункта.

Инвесторы ждут встречи ЕЦБ на текущей неделе, а также заседаний ФРС США и Банка Японии — на следующей. Трейдеры надеются на ослабление монетарной политики мировыми центробанками для поддержки экономики.

"Возможность ослабления монетарной политики ФРС благоприятна для фондовых рынков, но вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов уже по большей части отыграна", — сказал агентству Рейтер главный стратег Daiwa SB Investments Сойчиро Мондзи (Soichiro Monji).