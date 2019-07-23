МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается третий день подряд во вторник в ожидании заседания ЕЦБ на текущей неделе и решения регулятора относительно дальнейшей кредитно-денежной политики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.13 мск курс евро к доллару снижался до 1,1191 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1208 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 108,14 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,86 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,2%, до 97,45 пункта.

Ближайшее заседание ЕЦБ состоится в четверг, 25 июля. На последнем заседании в июне регулятор сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Ставка по депозитам была сохранена на уровне минус 0,4%.

Агентство Рейтер пишет, что трейдеры оценивают в 43% вероятность снижения ЕЦБ ставки по депозитам на 10 базисных пунктов до минус 0,5% для противостояния рискам, исходящим от мировой торговой напряженности.