МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Рубль снижается к доллару и растет к евро в начале торгов вторника, отыгрывая ослабление европейской валюты на международном валютном рынке форекс ниже уровня 1,12 доллара за евро.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск повышался на 8 копеек — до 63,18 рубля, курс евро снижался на 6 копеек — до 70,67 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,3% — до 63,48 доллара за баррель по марке Brent.