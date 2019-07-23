МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы поднимаются во вторник, — инвесторы ожидают заседаний ряда мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.08 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,67% — до 7565,6 пункта, французский CAC 40 — на 0,44%, до 5591,43 пункта, немецкий DAX — на 1,2%, до 12436,84 пункта.

Биржи региона растут, следуя динамике индексов США и Азии. В четверг, 25 июля, пройдет встреча Европейского центрального банка (ЕЦБ). На следующую неделю запланированы заседания Банка Японии (29 июля) и Федеральной резервной системы США (30-31 июля).

По данным CME Group, около 80% экспертов прогнозируют, что ставка ФРС будет снижена на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%. Менее 20% прогнозируют более значительное снижение — на 50 базисных пунктов. В конце прошлой недели снижения на 50 базисных пунктов ожидали почти 40% аналитиков.

Прогноз более слабого снижения ставки поддерживает доллар. Это вместе с ожиданиями "голубиных" настроений ЕЦБ негативно влияет на курс евро, который во вторник дешевеет к доллару на 0,2%. Ослабление европейской валюты поддерживает фондовые индексы региона, увеличивая доход компаний-экспортеров в долларах.

Некоторого оптимизма рынкам добавляют и ожидания торговых переговоров США и КНР. Китайские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что очередной раунд переговоров по урегулированию торгово-экономических разногласий сторон может состояться на следующей неделе в Пекине.