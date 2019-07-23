МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем снижался против доллара и повышался к евро, отыгрывая ослабление евро на форексе ниже уровня 1,12 доллара. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) остается стабильной.

Рынок нефти стабилизируется на фоне сохранения геополитических рисков из-за напряженности в районе Персидского залива.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.02 мск повышался на 11 копеек, до 63,20 рубля, курс евро снижался на 9 копеек, до 70,65 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль днем снижался к доллару и рос против евро, отыгрывая сползание европейской валюты на форексе ниже круглой отметки 1,12 доллара.

Усилению американской валюты способствуют сообщения о том, что администрация США достигла договоренности c Конгрессом по потолку госдолга. Достигнутая бюджетная сделка предполагает повышение дискреционных расходов до 1,37 триллиона долларов в 2020 фискальному году с 1,32 триллиона долларов в этом году.

Стоимости нефти остается высокой — около уровня 63 доллара за баррель сорта Brent, поддерживая курс рубля. Рынок "черного золота" продолжает отыгрывать геополитические риски эскалации напряженности в Персидском заливе.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что страна выстраивает коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру". В конце предыдущей недели ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

Приближение (25 числа) пика налогового периода июля в РФ также добавляет устойчивости курсу рубля.

В итоге доллар днем повышался против рубля в пределах 0,15%, евро снижался на 0,1. Стоимость бивалютной корзины остается стабильной около 66,5 рубля. Рублевая цена нефти колебалась ниже отметки 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сегодня в отсутствие значимых для рынка событий рубль будет торговаться без ярко выраженной динамики, считает Юрий Попов из компании Sberbank Investment Research.

Приближение даты выплаты основных сырьевых налогов (25 июля), безусловно, продолжит оказывать рублю поддержку, однако часть валюты компании, вероятно, уже аккумулировали, поэтому активизация продаж может происходить лишь при повышении курса доллара, рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. В преддверии заседания ЦБ РФ, где ожидается снижение ключевой ставки на 25 пунктов, также вряд ли стоит ждать существенного изменения курса, учитывая, что эта история во многом уже учтена в нем, добавил эксперт.

"Само по себе снижение ставки ЦБ никак не повлияет на относительную привлекательность рубля для carry-trade, учитывая масштабы снижения волатильности курса. Сильный рост рубля из-за покупок ОФЗ нерезидентами возможен, только если ЦБ еще больше смягчит свою позицию, чего в свете выходящей статистики и его комментариев также ждать не стоит. Поэтому доллар останется в диапазоне 62,5-63,5 рубля, и вывести его на более низкие уровни способен лишь внешний негатив и/или дивидендные истории", — сказал Полевой.