МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 24 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 51,9 51,6
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 52,9 52,6
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 45 45,2
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 55,8 55,3
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 47,6 47,6
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль) 52,2 52,1
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 53,6 53,3
11:30 GBP Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов 42,4 тыс 42,9 тыс
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 50,6 51
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль) 51,5

 

 
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 51,5 51,7
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (июнь) -7,8% 6%
17:00 USD США — Продажи нового жилья (июнь) 626 тыс 660 тыс
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -3,116 млн барр

 

 
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,351 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB НОВАТЭК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Polymetal Int — операционные результаты за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Транснефть — СД (о выборах председателя СД, об урегулировании последствий инцидента, связанного с попаданием в апреле 2019 в систему магистрального нефтепровода "Дружба" нефти, не соответствующей требованиями ГОСТ)

 

 

 

 