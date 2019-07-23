МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам на улучшении внешнего фона, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к 17.14 мск прибавляет 0,44% — до 2796,18 пункта, индекс РТС — 0,19%, до 1343,73 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 11 копеек — до 63,2 рубля, курс евро снижался на 21 копейку, до 70,53 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,09% — до 63,2 доллара за баррель.

"Оптимизм инвесторов обусловлен, главным образом, официальным возобновлением торговых переговоров США с Китаем. Тем не менее, поддержку продолжают оказывать и ожидания снижения ставки ФРС на следующей неделе, а также смягчения денежной политики или хотя бы риторики ЕЦБ на текущей неделе", — комментирует портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

Надежды на продолжение торгового диалога Китая с США подогрели сообщения о готовящейся уже на следующей неделе поездке американской делегации в Пекин, что как минимум означает продуктивность прошедших ранее телефонных переговоров двух сторон, добавляет она.

"Внешний фон подарил российскому рынку передышку, обеспечив "быков" поводом для покупок", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста — акции "Алросы" (2,37%), "Интер РАО" (1,98%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (1,96%), акции "Распадской" (1,76%), "Роснефти" (1,67%), а также акции "Энел России" (1,27%), депозитарные расписки X5 (1,21%), "Магнита" (1,21%), "Юнипро" (1,11%).

Акции "Уралкалия" росли три сессии подряд, за этот период они выросли в цене почти на 30%. После утренней попытки продолжить рост (подскакивали на 6,3% — до 120 рублей) бумаги перешли к коррекции вниз и снижаются к текущему моменту на 2,76%.

Среди лидеров снижения – обыкновенные акции "Мечела" (-1,47%), акции "Полюса" (-1,41%), Polymetal (-1,2%), акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-1,2%), а также обыкновенные акции "Россетей" (-1,01%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Отечественный рынок пока слабо реагирует на внешний оптимизм, так как большие идеи закончились вместе с дивидендным периодом. Закрытие выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи позволит рынку продолжить консолидацию", — говорит Кочетков из "Открытие Брокер".

Если же рублёвый индикатор вновь окажется ниже 2700 пунктов, то это будет говорить о слабости рынка и его готовности продолжить падение, добавляет он.

"Риски возвращения к снижению в краткосрочном периоде остаются высокими. Поддержку рынку РФ могло бы оказать разве что неожиданное ралли на американских и нефтяных площадках", — говорит Елена Кожухова из "Велес Брокер".