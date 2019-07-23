МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник незначительно растут после публикации статистики по продаже жилья на вторичном рынке США, а также на корпоративных отчетностях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.32 мск индекс Dow Jones рос на 0,26% — до 27242,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,06%, до 8209,42 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,2% — до 2990,9 пункта.

Индексы замедлили свой рост после публикации данных по продажам жилья на вторичном рынке США. Согласно опубликованным данным, количество сделок в июне сократилось на 1,7% в месячном выражении и на 2,2% — годовом. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения числа сделок всего на 0,2% в месячном выражении.

Поддерживает рост индексов публикация корпоративных отчетностей. Так, ранее во вторник финансовую отчетность опубликовала компания Coca-Cola. Чистая прибыль Coca-Cola выросла в первом полугодии на 16%, а чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, по итогам второго квартала, увеличилась на 13%. Отчетности с положительными показателями традиционно ослабляют опасения инвесторов относительно темпов экономического роста. Акции Coca-Cola дорожают на 5,09%. Также на этой неделе трейдеры ожидают финансовых отчетностей крупнейших американских компаний Facebook и Apple, которые будут опубликованы в среду.

Вице-президент по торговле брокерской компании Charles Schwab Рэнди Фредерик (Randy Frederick), чьи слова приводит агентство Рейтер, считает, что аналитики закономерно ожидают худших показателей от компаний. "… это отчасти связано с тем, что компании намеренно ослабляют ожидания аналитиков, чтобы их превзойти ", — отмечает Рэнди Фредерик.