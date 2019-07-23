МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером усилил снижение против доллара и повышался к евро, отыгрывая ослабление евро на форексе в район уровня 1,115 доллара. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) остается стабильной.
Рынок нефти стабилизируется около 63 долларов за баррель марки Brent на фоне противоречивых факторов, поддерживая рубль.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.34 мск повышался на 16 копеек — до 63,26 рубля, курс евро снижался на 19 копеек до 70,55 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ В БОКОВИКЕ
Сползанию европейской валюты на форексе в район отметки 1,115 доллара – к минимуму с конца мая — способствуют новости о достижении договоренности между конгрессом США и Белым домом по потолку госдолга, которая позволит избежать техдефолта. Они стали фактором для укрепления доллара.
Стоимость нефти, несмотря на приостановку коррекционного роста, остается высокой благодаря рискам эскалации напряженности в Персидском заливе.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что страна выстраивает коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к которой присоединятся страны "по всему миру". В конце предыдущей недели ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.
С другой стороны, давление на нефть оказывают опасения по поводу замедления спроса на энергоресурсы. Банк Goldman Sachs в воскресенье понизил свой прогноз по спросу на нефть в текущем году. Теперь он ожидает роста лишь на 1,275 миллиона баррелей в день вместо 1,45 миллиона баррелей в день.
Приближение июльского пика налогового периода (25 числа) в РФ также добавляет устойчивости курсу рубля.
В итоге доллар днем повышался против рубля в пределах 0,25%, евро снижался на 0,3%. Стоимость бивалютной корзины остается стабильной около 66,5 рубля. Рублевая цена нефти колебалась немного ниже отметки 4 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Рассчитывать на серьезные курсовые изменения на российском рынке не приходится, цель по курсам на завтра: 62,9-63,4 рубля за доллар и 70,3-70,8 рубля за евро, оценил Андрей Люшин из Локо-банка.
Сильное сопротивление росту доллара расположено на отметке 64 рубля, оценил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.
"В ближайшие дни сдерживать активность покупателей валюты будет приближение пика налогового периода. Плюс к этому, инвесторы ожидают решения ЦБ РФ и ФРС, что также сказывается на активности игроков на валютной секции", — добавил он.
Налоговый период может поддержать курс рубля 25 и 29 июля на фоне продажи валютной выручки экспортерами, говорит Роман Наумов из компании BCS Global Markets. Индикативный объем выплат, способных оказать воздействие на валютный рынок, составляет 1,63 триллиона рублей, оценил он.
https://1prime.ru/Financial_market/20190723/830183264.html