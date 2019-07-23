МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером усилил снижение против доллара и повышался к евро, отыгрывая ослабление евро на форексе в район уровня 1,115 доллара. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) остается стабильной.

Рынок нефти стабилизируется около 63 долларов за баррель марки Brent на фоне противоречивых факторов, поддерживая рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.34 мск повышался на 16 копеек — до 63,26 рубля, курс евро снижался на 19 копеек до 70,55 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Сползанию европейской валюты на форексе в район отметки 1,115 доллара – к минимуму с конца мая — способствуют новости о достижении договоренности между конгрессом США и Белым домом по потолку госдолга, которая позволит избежать техдефолта. Они стали фактором для укрепления доллара.

Стоимость нефти, несмотря на приостановку коррекционного роста, остается высокой благодаря рискам эскалации напряженности в Персидском заливе.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что страна выстраивает коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к которой присоединятся страны "по всему миру". В конце предыдущей недели ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

С другой стороны, давление на нефть оказывают опасения по поводу замедления спроса на энергоресурсы. Банк Goldman Sachs в воскресенье понизил свой прогноз по спросу на нефть в текущем году. Теперь он ожидает роста лишь на 1,275 миллиона баррелей в день вместо 1,45 миллиона баррелей в день.

Приближение июльского пика налогового периода (25 числа) в РФ также добавляет устойчивости курсу рубля.

В итоге доллар днем повышался против рубля в пределах 0,25%, евро снижался на 0,3%. Стоимость бивалютной корзины остается стабильной около 66,5 рубля. Рублевая цена нефти колебалась немного ниже отметки 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рассчитывать на серьезные курсовые изменения на российском рынке не приходится, цель по курсам на завтра: 62,9-63,4 рубля за доллар и 70,3-70,8 рубля за евро, оценил Андрей Люшин из Локо-банка.

Сильное сопротивление росту доллара расположено на отметке 64 рубля, оценил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В ближайшие дни сдерживать активность покупателей валюты будет приближение пика налогового периода. Плюс к этому, инвесторы ожидают решения ЦБ РФ и ФРС, что также сказывается на активности игроков на валютной секции", — добавил он.

Налоговый период может поддержать курс рубля 25 и 29 июля на фоне продажи валютной выручки экспортерами, говорит Роман Наумов из компании BCS Global Markets. Индикативный объем выплат, способных оказать воздействие на валютный рынок, составляет 1,63 триллиона рублей, оценил он.