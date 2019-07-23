МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос во вторник вместе с зарубежными площадками, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,63% — до 2701,06 пункта, индекс РТС — на 0,32%, до 1345,48 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.08 мск рос на 18 копеек — до 63,27 рубля, курс евро снижался на 19 копеек, до 70,55 рубля.

Европейские площадки к закрытию торгов выросли на 0,44-1,64%, американские к текущему моменту поднимаются на 0,15-0,31%.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,32% — до 63,06 доллара за баррель.

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника удерживались на положительной территории благодаря умеренно позитивному внешнему фону, но не показывали уверенного роста", — комментирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста — обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (2,44%), акции "Интер РАО" (1,99%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,95%), акции "Роснефти" (1,8%), депозитарные расписки X5 (1,69%), а также акции "Юнипро" (1,59%), "Магнита" (1,49%), "Алросы" (1,43%) и обыкновенные акции "Ростелекома" (1,3%).

Среди лидеров снижения – акции "Уралкалия" (-3,45%), обыкновенные акции "Мечела" (-2,09%), акции "Полюса" (-1,17%), акции "Мосэнерго" (-1,17%), а также обыкновенные акции "Россетей" (-1,08%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рынок в краткосрочной перспективе остается слабым, а риски падения в район 2665 и 1320 пунктов все еще нельзя списывать со счетов, отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

"На мировых фондовых площадках во вторник настроения несколько улучшились, чему во многом способствовали ожидания стимулирующих мер со стороны крупнейших центробанков, а также надежды на прогресс в торговых переговорах. Импульс к повышению на данный момент, однако, не выглядит сильным и может в любой момент сойти на нет. Кроме того, нефтяные цены остаются под давлением, что предупреждает "быков" на рынке РФ об опасности", — комментирует она.

Закрепление выше отметки в 2700 пунктов по индексу Мосбиржи может стимулировать дальнейшие покупки, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Сохранение позитивного внешнего фона, а также необходимость снять перекупленность на рынке могут позволить "быкам" предпринять попытку тестирования сопротивления на уровне 2730 пунктов", — добавляет он.