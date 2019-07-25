МОСКВА, 25 июл /ПРАЙМ/. Венчурный фонд Sistema VC (основан АФК "Система") с британскими фондами Notion и IQ Capital вложили 4,2 миллиона долларов в английского разработчика платформы для оптимизации поставок продукции АПК KisanHub, говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что KisanHub присматривается к российскому рынку: cельхозпроизводство в России выросло более чем на 20% за последние 5 лет, и некоторые из текущих клиентов KisanHub закупают сырье в РФ. АФК и сама занимается аграрным бизнесом: ей принадлежит агрохолдинг "Степь" — одна из крупнейших аграрных компаний юга РФ, развивающая растениеводство, молочное животноводство и садоводство.

"KisanHub работает на стыке точного земледелия, больших данных, облачных вычислений, машинного обучения и мобильных технологий. Платформа объединяет все звенья цепочки поставок, включая фермера, агронома, менеджера по снабжению и позволяет получать инсайты (информацию – ред.) о том, как она функционирует. Анализируя собранные данные, алгоритмы предлагают способы оптимизации цепочки поставок и процесса снабжения. Такая оптимизация позволяет уменьшить влияние сезонных рисков на урожайность и сэкономить ресурсы", — рассказали в Sistema VC.

Как уточняется в сообщении, новый раунд инвестиций будет направлен на дальнейшую разработку платформы и ее внедрение для глобальных брендов с множественными регионами присутствия. KisanHub уже используют 14 корпоративных клиентов. В конце 2018 года разработчик подписал соглашение с двумя из пяти мировых лидеров по производству продуктов питания и напитков, в том числе с крупнейшей пивоваренной компанией AB InBev.

"Цепочка поставок – один из самых сложных и неэффективных компонентов в бизнесе по доставке товаров от фермеров до потребителей. Алгоритмы KisanHub делают управление этой цепочкой более надежным, а процесс закупок — прогнозируемым. Поставки всегда подвержены климатическому и сезонному рискам, машинное обучение в данном случае значительно их снижает", — приводятся в сообщении слова президента Sistema VC Дмитрия Филатова.