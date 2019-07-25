МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в четверг на фоне динамики на американских фондовых рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,29% — до 2931,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,48%, до 1570,44 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,26%, до 28599,57 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,35% — до 21786,33 пункта, южнокорейский KOSPI — опускался на 0,71%, до 2067,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднимался на 0,28%, до 6795,8 пункта.

Участники торгов обратили внимание на то, что американские фондовые рынки закрылись в среду в основном ростом индексов. Управляющий партнер Vanguard Markets Pte Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, отметил, что индекс S&P 500 прибавил 0,5%, поскольку рынки готовятся к смягчению монетарной политики американского Федрезерва в конце месяца.

В то же время давление на индекс Южной Кореи оказывают внутренние новости с корейского полуострова. Азиатские СМИ сообщили в ночь на четверг, что Северная Корея провела пуски ракет малой дальности. Военные Южной Кореи склоняются к мнению, что пуски в КНДР были связаны с проводимыми там сейчас учениями.