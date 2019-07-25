МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Курс евро демонстрирует слабую негативную динамику по отношению к доллару в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится позднее в четверг, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.13 мск курс евро к доллару снижался до 1,1135 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1139 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 108,12 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,17 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 97,72 пункта.

Внимание инвесторов приковано к заседанию ЕЦБ, которое состоится в четверг, 25 июля. Евро подешевел с начала июля на 2% на фоне укрепления надежд на то, что европейский регулятор может смягчить свою монетарную политику из-за замедления роста мировой экономики. Как пишет агентство Рейтер, в данный момент трейдеры считают, что вероятность снижения ставки ЕЦБ по депозитам на 10 базисных пунктов, до минус 0,5%, составляет 48%. В то же время эксперты отмечают, что даже если ЕЦБ сохранит монетарную политику без изменений в четверг, то глава регулятора Марио Драги может дать сигнал о снижении ставки на следующем заседании в сентябре.

Кроме того, рынки продолжают с пессимизмом оценивать статистику из еврозоны, согласно которой композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) стран еврозоны в июле, по предварительной оценке, опустился до 51,5 пункта с 52,2 пункта в июне, хотя ожидалось снижение до 52,1 пункта. "Я ожидаю дополнительного давления на евро, потому что в настоящее время хороших сигналов из Европы не поступает", — полагает менеджер SBI Securities Тсутому Сома (Tsutomu Soma), слова которого приводит Рейтер.