Акции "Газпрома" перешли к росту и прибавляют 2,3% после утреннего падения
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" смогли отыграть утреннее падение и уверенно прибавляют порядка 2,3%, следует из динамики торгов Московской биржи.
К 10.41 мск акции "Газпрома" растут на 2,29% — до 216,85 рубля, при этом индекс Мосбиржи также развернулся вверх и поднимается на 0,58%.
В начале торгов акции компании максимально падали на 2,9% — до 206 рублей.
Эксперты рынка полагают, что акции "Газпрома" вышли в рост на фоне глобального интереса инвесторов к рисковым активам.
https://1prime.ru/Financial_market/20190725/830188599.html