МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" смогли отыграть утреннее падение и уверенно прибавляют порядка 2,3%, следует из динамики торгов Московской биржи. Две "дочки" "Газпрома" в четверг соберут заявки на 2,9% его акций

К 10.41 мск акции "Газпрома" растут на 2,29% — до 216,85 рубля, при этом индекс Мосбиржи также развернулся вверх и поднимается на 0,58%.

В начале торгов акции компании максимально падали на 2,9% — до 206 рублей.

Эксперты рынка полагают, что акции "Газпрома" вышли в рост на фоне глобального интереса инвесторов к рисковым активам.