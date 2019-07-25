МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно ростом в четверг в надежде на смягчение монетарной политики мировыми центробанками, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,48% — до 2937,36 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,63%, до 1572,8 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,3%, до 28594,3 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,22% — до 21756,55 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,38%, опустившись до 2074,48 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,61% — до 6818 пунктов.

Мировые инвесторы ждут заседания ЕЦБ, которое состоится позднее в четверг, и не исключают возможности снижения ставки по депозитам. На следующей неделе состоятся встречи ФРС США и Банка Японии. Трейдеры надеются на ослабление монетарной политики регуляторами для поддержки мировой экономики. "Снижение ставок традиционно является хорошей новостью для курсов акций", — приводит агентство Рейтер мнение главы аналитического отдела Nomura Джима Маккафферти (Jim McCafferty).

Давление на настроения инвесторов в Южной Корее оказали внутренние новости с корейского полуострова. В ночь на четверг КНДР произвела пуск двух ракет. Они достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море. Первая ракета преодолела 430 километров.

В то же время данные во ВВП Южной Кореи во втором квартале оказались лучше прогнозов: экономика страны выросла на 1,1% в квартальном выражении и на 2,1% — в годовом, хотя ожидался рост на 1% и 2% соответственно.