МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть немного ускорили утреннюю положительную динамку на фоне еженедельной статистики по запасам "черного золота" в США и сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.07 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,04% — до 63,84 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,95%, до 56,43 доллара за баррель. Утром рост цен на нефть не превышал 0,3%.

Участники торгов с оптимизмом восприняли данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 10,8 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов на 4,011 миллиона баррелей. "Хотя на это снижение повлияли временные факторы, например, ураган Барри, запасы нефти в США за последние шесть недель упали на 40 миллионов баррелей, и это говорит о том, что баланс на рынке нефти наконец-то выравнивается", — сказал агентству Рейтер аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

Дополнительным фактором поддержки цен на нефть остается напряженность на Ближнем Востоке. "Мы рассматриваем текущую ситуацию как перетягивание каната между такими бычьими факторами как сокращение добычи ОПЕК, политический риск в Персидском заливе и недавнее сокращение запасов нефти, и медвежьими факторами в лице замедления роста мировой экономики и наращиванием добычи в США", — сказал агентству инвестиционный менеджер Frame Funds Хью Фрэйм (Hue Frame).