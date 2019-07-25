МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Размещение квазиказначейских акций "Газпрома" обеспечит приток в бумаги компании порядка 100 миллионов долларов только за счет ребалансировки в индексах, в частности в международном индексе MSCI Russia, что вкупе с техническими нюансами обеспечило их сильный рост в четверг, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

"Увеличение бумаг в свободном обращении обычно приводит к притоку средств, поэтому рост акций отражает соответствующие ожидания инвесторов. Кроме того, конъюнктура рынка сейчас является относительно благоприятной для вывода пакета на биржу", отметила руководитель рейтинговой службы НРА Татьяна Ковалева.

Акции "Газпрома" к 15.35 мск росли на 5,85% – до 224,4 рубля, при этом индекс Мосбиржи поднимался лишь на 1,2%. В ходе торгов четверга акции "Газпрома" уже подскакивали на 8% — до 228,94 рубля, максимума с 16 июля (последнего дня перед дивидендной отсечкой). При этом с утра акции компании максимально падали на 2,9% — до 206 рублей.

До открытия торгов "Газпром" сообщил, что две его "дочки", зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, планируют в четверг разместить 693,6 миллиона акций компании. Этот пакет соответствует 2,9% уставного капитала "Газпрома".

В конце июня председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил журналистам, что компания рассматривает различные рыночные варианты монетизации своих квазиказначейских акций. При этом он отмечал, что этот пакет "для рынка совсем-совсем не маленький — 6,64%, чуть-чуть даже побольше".

ИНВЕСТОРЫ УВИДЕЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ

"Пакет казначейский акций станет меньше, у них останется еще такой же пакет, который, возможно захотят разместить, но когда казначейские акции уйдут с рынка, это перестанет пугать инвесторов", — комментирует портфельный управляющий стратегиями акций УК "Альфа-Капитал" Эдуард Харин.

Он добавляет, что инвесторы этого ждали после новостей об изменении дивидендной политики и заявлений менеджмента "Газпрома" о том, что компания рассматривает варианты монетизации квазиказначейских акций.

"Были разговоры, что что-то смогут сделать с казначейскими акциями, но до конца не было понятно – и вот разрешение. Вероятность продажи оставшегося пакета казначейских акций высокая. Это позитивно, потому что уйдет "навес", улучшится ликвидность, в индексах доля "Газпрома" может увеличиться за счет увеличения количества акций в свободном обращении. И профайл компании после желания изменить дивидендную политику поменялся с нейтрального на позитивного", — отметил Харин.

"Думаю, приток после ребалансировки MCSI в 2020 году в "Газпром" составит под 100 миллионов долларов. Влияние на акции "Газпрома" будет позитивное", — комментирует портфельный менеджер "Открытие Брокера" Тимур Нигматуллин.

При этом эксперт считает, что на горизонте месяца после SPO акции "Газпрома" будут под давлением, как у "Лукойла" после погашения казначейских акций. "Тот так и не восстановился", — напомнил он.

"Приток в акции "Газпрома" через MSCI Russia по результатам размещения может быть свыше 100 миллионов долларов. Вес "Газпрома" в индексе MSCI Russia на 24 июля составляет 16,7%, после размещения объем акций в свободном обращении может увеличиться с текущих 10 653 080 805 до 11 346 708 453, что повысит вес акций в индексе до 17,7% и вызовет приток пассивных денег до 100 миллионов долларов без учета активных инвесторов (чуть меньше среднедневного оборота за 30 дней). Результаты данного корпоративного события, вероятнее всего, объявят на момент ребалансировки 7 ноября и введут в силу 27 ноября", — прокомментировали в ITI Capital.

ТЕХНИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ

Аналитик по нефтегазовому сектору и электроэнергетике Atonline Limited Ангелина Глазова напоминает, что на данный момент не известна цена размещения квазиказначейских акций. "Участники рынка могут подавать заявки с 10.00 до 17.00 мск, причем они могут выставлять лоты с указанием своей цены. Позже компания все заявки рассмотрит и на этом основании примет решение: либо установить какую-то единую цену, либо вообще откажутся от продажи пакета", — поясняет она технические моменты.

"Поэтому сейчас рынок не знает, по какой цене состоится размещение. А учитывая тот факт, что котировки "Газпрома" скорректировались в предыдущий период и сегодня на открытии бумаги компании открылись впервые ниже 210 рублей за довольно длительное время, рынок эти уровни воспринял как хорошие для покупки и вхождение в бумаги "в долгую", — добавляет эксперт.

"Сейчас рост акций отражает, в том числе, и спекулятивную игру, так как ходят слухи, что эти 3% продадут западному инвестору. После размещения акции "Газпрома" могут оказаться временно под давлением, так как обычно акции размещают с дисконтом к рыночной цене", — отметил в свою очередь Нигматуллин из "Открытие Брокера".