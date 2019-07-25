МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает расти по основным индексам вслед за акциями "Газпрома", но сбавил обороты после негативного открытия торгов на американских площадках, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к 17.23 мск рос на 0,67% — до 2700,9 пункта, индекс РТС — на 0,7%, до 1349,01 пункта, также следует из динамики торгов Московской биржи.

В ходе торгов индексы максимально поднимались на 1,6% и на 1,7% соответственно.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 21 копейку — до 63,09 рубля, курс евро – на 2 копейки, до 70,48 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,25% — до 63,97 доллара за баррель.

К текущему моменту биржевые индексы США снижаются на 0,41-0,82%.

Движение рынка акций РФ во многом обеспечивалось динамикой акций "Газпрома", отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Газпрома" к текущему моменту растут на 5,85% – до 224,4 рубля. В ходе торгов четверга акции "Газпрома" уже подскакивали на 8% — до 228,94 рубля, максимума с 16 июля (последнего дня перед дивидендной отсечкой). При этом с утра акции компании максимально падали на 2,9% — до 206 рублей.

До открытия торгов "Газпром" сообщил, что две его "дочки", зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, планируют в четверг разместить 693,6 миллиона акций компании. Этот пакет соответствует 2,9% уставного капитала "Газпрома".

"Бумаги "Газпрома" к середине сессии преодолели максимум с 17 июля (224,03 рубля), зафиксированный в день после дивидендной отсечки. Способность закрепиться выше указанной отметки будет говорить о перспективе ускорения роста в район 235,83 рубля… в том числе для закрытия образовавшегося гэпа. Повышенные объемы торгов в четверг не исключают позитивного сценария", — комментирует Кожухова из "Велес Капитал".

В то же время она замечает, что с позиций технического анализа падение ниже поддержек 220 и 212 рублей предупредит о рисках возвращения к снижению, пробой сопротивления 235,83 рубля, в свою очередь, откроет дорогу к годовым максимумам бумаг.

Акции "Юнипро" растут на 3,94% на корпоративных новостях.

"Юнипро" и структура "Русала" рассмотрят заключение мирового соглашения по спору о расторжении договора о предоставлении мощности (ДПМ) по Березовской ГРЭС, "Русал" в суде ходатайствовал об отложении рассмотрения дела.

Также компания сообщила, что электростанции "Юнипро" по итогам первого полугодия увеличили выработку электроэнергии в годовом выражении на 11,9%, до 25,3 миллиарда кВт.ч.

Акции "Магнита" снижаются на 0,43%. Сегодня компания представила операционные результаты за второй квартал и провела телефонную конференцию.

Депозитарные расписки "Ленты" дешевеют на 1,48% — до 212,8 рубля на фоне публикации операционных данных за второй квартал.

Выручка "Ленты" во втором квартале выросла на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 100,156 миллиарда рублей, отчитался ранее в четверг ритейлер. При этом выручка гипермаркетов увеличилась на 2,4%, до 89,319 миллиарда рублей, а супермаркетов — на 38,3%, до 8,481 миллиарда рублей.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ближайшими сопротивлениями для индексов Мосбиржи и РТС выступают отметки 2730 и 1360 пунктов, отмечает Кожухова из "Велес Капитал". Опасностью для "быков", как при любом резком скачке, не обоснованном фундаментальными факторами, выступает возможность такого же быстрого отката вниз, добавляет она.

Несмотря на рост рынка акций РФ в четверг, Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" отмечает, что в целом драйверы для быстрого восстановления сейчас отсутствуют.

"Прогнозы по дивидендам на будущий год еще нельзя назвать надежными, но, даже если они окажутся не хуже, чем по итогам прошлого года, их еще рано отыгрывать. Центральным локальным событием ближайших дней станет заседание Банка России, а на внешнем фоне в фокусе заседание ФРС", — добавляет он.