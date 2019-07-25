МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Инвесторы в рамках размещения дочерними компаниями "Газпрома" его акций подали 494 заявки, суммарно на 198,9 миллиарда рублей, сообщается в материалах газового холдинга.

"Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited, 100%-ые дочерние компании ПАО "Газпром", завершили сбор заявок на покупку 693,628 миллиона штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Газпром"… По итогам сбора заявок поступило 494 заявки общим объемом 198,894 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

С утра "Газпром" сообщил, что две его "дочки", зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, планируют в четверг разместить 693,6 миллиона акций компании. Этот пакет соответствует 2,9% уставного капитала "Газпрома".