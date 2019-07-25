МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в четверг повысился, несмотря на негативную динамику западных биржевых индексов, говорят трейдеры.

Рост мировых цен на нефть и корпоративные новости по "Газпрому" (+3,3%) поддержали позитивный фон на российском рынке, отмечают эксперты.

К закрытию индекс Мосбиржи повысился на 0,68% до 2701,02 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,54% до 1346,91 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВНЕШНИЙ НЕГАТИВ НЕ ПОМЕШАЛ

Российский фондовый рынок в четверг преимущественно повышался, несмотря на внешний негатив.

Мировые фондовые индексы снижались в четверг на фоне опасений по поводу замедления роста мирового ВВП на фоне сохраняющейся неопределенности и рисков в международной торговле, о которых говорил глава ЕЦБ Марио Драги, выступая после заседания регулятора.

ЕЦБ сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне 0% годовых и дал понять, что ставка по депозитам, скорее всего, будет оставаться — вплоть до середины 2020 года — на текущем уровне в минус 0,4% годовых. Также регулятор сообщил о возможности расширения перечня приобретаемых ЕЦБ активов, о чем может объявить уже в рамках следующего заседания совета управляющих 12 сентября.

Кроме того, институт IFO зафиксировал в июле снижение индекса делового климата в Германии до шестилетнего минимума в 95,7 пункта с июньских 97,5 пункта.

Рынок нефти продолжил повышаться на фоне еженедельных данных минэнерго США о снижении добычи и запасов топлива в Америке. Это оказывало поддержку стоимости российских активов.

"ГАЗПРОМ" СДЕЛАЛ ДЕНЬ

В лидерах роста в четверг оказались бумаги "Газпрома" (+3,3%), отыгрывавшие корпоративные новости. Стало известно, что две его "дочки", зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, планируют в четверг разместить 693,6 миллиона акций компании. Этот пакет соответствует 2,9% уставного капитала "Газпрома".

Эти сделки повысят количество акций в свободном обращении и приведут к повышению доли "Газпрома" в индексе MSCI Russia. Это в свою очередь повысит инвестиции в акции концерна со стороны индексных фондов.

Выросли также акции Мосбиржи (+2,2%), "Мечела" (+2,1%), "Русала" (+2%), "Русгидро" (+1%), "Новатэка" (+1,2%). Упали в цене акции "Яндекса" (-1,8%), "Уралкалия" (-1,7%), "Лукойла" (-0,7%), "Норникеля" (-0,4%).

Привилегированные акции Сбербанка выросли на 1,24%, обыкновенные акции – на 0,98%.

Эксперты рынка отметили как позитив для Сбербанка новость о создании СП с совместного предприятия с Mail.ru Group.

В свою очередь первый зампред правления крупнейшего российского банка Лев Хасис сообщил, что Сбербанк имеет четкую дивидендную политику, создание совместного предприятия с Mail.ru Group не скажется на дивидендах по итогам текущего года.

Текущая дивидендная политика Сбербанка предполагает, что при достижении уровня достаточности капитала 12,5% дивиденды составят 50% от прибыли по МСФО.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский рынок акций продолжает двигаться в коридоре 2640–2730 пунктов по индексу Мосбиржи, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"К нижней его границе подходит среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов декабря 2018 года, что создаст двойную поддержку, которая, в случае продолжения негативной динамики, может быть использована "быками" в попытках возобновления роста", — добавил он.

До конца недели участники мировых рынков будут следить за выходящими данными по американской экономике, пытаясь определить тональность риторики ФРС, итоги заседания которой будут подведены 31 июля, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Российские фондовые индикаторы приближались к сильным сопротивлениям (2727 пунктов по индексу Мосбиржи и 1367 пунктов по индексу РТС). Вероятно, завтра они попытаются преодолеть эти технические препятствия. Однако фактор пятницы может помешать развитию текущей восходящей волны, отложив пробой важных сопротивлений на следующую неделю", — добавил он.