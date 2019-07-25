МОСКВА, 25 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль в четверг вечером растерял большую часть роста к доллару и евро на противоречивом внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.

Определенный геополитический негатив пришел с Украины, где в четверг был задержан российский танкер. Вместе с тем цены на нефть продолжают умеренно расти, поддерживая российскую валюту.

В результате курс доллара расчетами "завтра" на 21.43 мск снижался на 7 копеек — до 63,23 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 70,48 рубля.

РУБЛЬ РАСТЕРЯЛ ЧАСТЬ РОСТА

Цены на нефть вечером продолжали расти в район 63,5 доллара за баррель на фоне еженедельных данных минэнерго США о снижении добычи и запасов топлива в Америке.

Вместе с тем негативным фактором стало задержание в порту Измаил в Одесской области российского танкера Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. В МИД РФ заявили, что российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.

Между тем, пик июльского налогового периода в РФ придал определенный стабилизирующий импульс курсу рубля.

Определенное влияние на торги оказывают и ожидания снижения ключевой ставки ЦБ на заседании в пятницу.

В итоге доллар вечером снижался к рублю на 0,1%, евро стабилизировался. При этом на фоне мягких решений и комментариев ЕЦБ по монетарной политике европейская валюта в ходе торгов обновила минимум с марта 2018 года, опустившись до 69,95 рубля, а доллар снижался до 62,84 рубля. Рублевая цена нефти колеблется около отметки 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Большинство аналитиков ожидают снижения ставки ЦБ РФ в эту пятницу на 25 базисных пунктов — до 7,25% годовых.

На этом фоне, по оценке Андрея Люшина из "Локо Банка", курс доллара будет колебаться в пределах 62,9-63,3 рубля, евро – в пределах 70,1-70,4 рубля.

В последние сессии продолжается консолидация курса в районе 63 рублей за доллар, отмечает в свою очередь Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Активность игроков на рынке сдерживается ожиданием решений по ставке ЦБ РФ и ФРС США. Мы ожидаем, что завтра ЦБ снизит ставку до 7,25% годовых. Данное решение российского регулятора уже заложено в курс и вряд ли вызовет направленное движение. Основное же внимание инвесторов будет уделено сопутствующим комментариям", — говорит он.