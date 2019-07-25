ВАШИНГТОН, 25 июл /ПРАЙМ/. Ведущие промышленные индексы США в четверг на закрытии биржи показали снижение на опасениях за состояние мировой экономики, а также после сообщений об убытках ряда крупных американских компаний, свидетельствуют данные торгов.

На закрытии торговой сессии в 16.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) индекс Dow Jones снизился на 0,54% — до 27123,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,94%, до 8242,934 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 3002,68 пункта.

Скепсис инвесторов был вызван комментарием главы ЕЦБ Марио Драги о туманных перспективах глобального роста. Европейский центробанк сохранил в четверг базовую ставку на рекордно низком уровне 0%, как и ожидалось, и дал сигнал, что возможно смягчение монетарной политики. Регулятор ожидает, что "ставки ЕЦБ останутся на текущих или более низких уровнях, по крайней мере до конца первого полугодия 2020 года". Драги добавил, что "значительная степень монетарного стимулирования по-прежнему необходима для обеспечения благоприятных финансовых условий".

Глава ЕЦБ отметил замедление роста мировой экономики на фоне сохраняющейся неопределенности и рисков в международной торговле.

На биржи также оказывают давление корпоративные отчетности. Так, акции американского производителя электромобилей Tesla дешевеют на 14,27% после сообщения компании об убытке в 1,1 миллиарда долларов по итогам первого полугодия. Чистая прибыль американского автомобильного гиганта Ford Motor в первом полугодии упала в 2,2 раза, чистая прибыль Facebook — вдвое. Акции Ford Motor и Facebook дешевеют на 6,73% и 1,5% соответственно.