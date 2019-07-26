МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром на фоне опасений за геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, которая может негативно отразиться на поставках сырья из региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,13% — до 63,45 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,27%, до 56,17 доллара за баррель.

Поддержку стоимости "черного золота" в пятницу продолжают оказывать опасения, связанные с напряженной ситуацией вокруг Ирана. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в ночь на пятницу, что страна предложила Великобритании, Франции, Германии, Норвегии, Японии, Южной Корее и Австралии присоединиться к коалиции по охране безопасности в Ормузском проливе. По его словам, каждая страна, которая заинтересована в безопасности Ормузского пролива "должна участвовать, чтобы защитить не только свои собственные интересы", но и "основы свободных и открытых водных путей".

В то же время рост цен на нефть сдерживают опасения, связанные с перспективами роста мировой экономики. Согласно опросу агентства Рейтер, проведенному в период с 1 по 24 июля, прогноз по росту почти 90% из более чем 45 экономик был либо понижен, либо оставлен без изменений. "Это относится не только к этому году, но и к 2020 году", — отмечает агентство, которое опросило более 500 экономистов.