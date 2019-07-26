МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" растут в пятницу в цене после объявления цены 2,9% бумаг компании, следует из данных Московской биржи.

К 10.07 мск акции газового концерна повышались на 3%, до 225,6 рубля, с утра пятницы они торгуются в диапазоне 217-225,88 рубля.

Две дочерние компании "Газпрома", зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, установили цену размещения акций материнской компании в 200,5 рубля, что ниже на 5,4% стоимости ценных бумаг по итогам торгов среды в 212 рублей за акцию, то есть до объявления о размещении. В четверг торги акциями "Газпрома" закрылись на Московской бирже ростом на 3,3% на уровне 219 рублей за бумагу.

Рынок акций РФ слегка повышается по индексам на фоне роста акций "Газпрома" и игнорируя неопределенные внешние сигналы.

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышался на 0,05%, до уровня 2702 пункта, индекс РТС — на 0,2% — до 1349 пунктов.