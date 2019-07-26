МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Акции Международного медицинского центра обработки и криохранения биоматериалов (ПАО "ММЦБ") на Московской бирже в начале торгов выросли на 34% к цене IPO, следует из динамики торгов.

К 10.34 мск акции ММЦБ росли на 2% к цене IPO — до 685,2 рубля (с начала торгов понимались на 34% — до 900 рублей), при этом индекс Мосбиржи рос на 0,12%. С открытия торгов с акциями компании прошло 127 сделок.

В четверг ПАО "ММЦБ" привлек на Московской бирже в ходе IPO более 150 миллионов рублей. Инвесторам доступны 223948 обыкновенных именных акций, стоимость одной бумаги при размещении составила 672 рубля. Акции ММЦБ торгуются под тикером GEMA.

ПАО "ММЦБ" — лицензированный банк персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови в России. Компания предоставляет услуги персонального хранения стволовых клеток с 2003 года и занимает лидерские позиции в этом сегменте на рынке РФ. Является дочерней компанией ПАО "ИСКЧ" ("Института стволовых клеток человека"), акции которого торгуются на Московской бирже (ISKJ).

Решение о размещении дополнительного выпуска акций на Московской бирже руководство Гемабанка приняло в 2019 году. Цель размещения — привлечение финансирования для строительства и оснащения новой лаборатории и криохранилища. Часть средств будет направлена на проведение исследований для терапии тяжелых заболеваний с помощью стволовых клеток пуповинной крови.