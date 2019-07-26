МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Две дочерние компании "Газпрома", зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, завершили продажу 2,93% акций компании, free float увеличится до 46,02%, сообщает газовый концерн. Цена размещения акций "Газпрома" его "дочками" установлена в 200,5 руб

Цена размещения акций составила 200,5 рубля. В четверг торги акциями "Газпрома" закрылись на Московской бирже ростом на 3,3% на уровне 219 рублей за бумагу. В пятницу по состоянию на 11.00 мск акции подскакивали более чем на 7%, до 234,9 рубля.

"Проданные акции составляют 2,93% голосующих акций ПАО "Газпром". После завершения размещения количество акций ПАО "Газпром" в свободном обращении, по оценке эмитента, увеличится до 46,02% от уставного капитала", — сказано в сообщении.

В четверг "Газпром" сообщил, что две его дочерние компании, зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, планируют разместить 693,6 миллиона акций материнской компании. Этот пакет соответствует 2,9% уставного капитала "Газпрома" и, исходя из котировок на закрытие торгов на Московской бирже в среду, оценивался в 147 миллиардов рублей.

"Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.

РЕАКЦИЯ РЫНКА

Акции "Газпрома" растут в пятницу более чем на 7% после объявления цены размещения 2,9% бумаг компании, следует из данных Московской биржи.

К 11.10 мск акции газового концерна повышались на 6,9%, до 234 рублей за бумагу, ранее в пятницу они дорожали на 7,3%, до 234,99 рубля — максимума с 16 июля, индекс Мосбиржи при этом повышается на 0,6%.

Две дочерние компании "Газпрома", зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, установили цену размещения акций материнской компании в 200,5 рубля, что ниже на 5,4% стоимости ценных бумаг по итогам торгов среды в 212 рублей за акцию, то есть до объявления о размещении. В четверг торги акциями "Газпрома" закрылись на Московской бирже ростом на 3,3% на уровне 219 рублей за бумагу.