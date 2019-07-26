МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно снижением в пятницу на фоне распродаж на американских биржах днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,25% — до 2944,54 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — поднялся на 0,04%, до 1573,45 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — снизился на 0,69%, до 28397,74 пункта. Японский Nikkei 225 сократился на 0,45% — до 21658,15 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,4%, опустившись до 2066,26 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,36% — до 6793,4 пункта.

Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что основные фондовые индексы в США в четверг на закрытии торгов продемонстрировали снижение на фоне опасений за состояние мировой экономики.

Дополнительным негативным фактором для японского фондового рынка стала фиксация прибыли после нескольких дней роста. "Фиксация прибыли оказала давление на рынок перед выходными", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities.

В то же время рынки КНР завершили пятницу ростом индексов в ожидании 12 раунда торговых переговоров, которые пройдут в Шанхае 30-31 июля. Это будет первые консультации сторон "лицом к лицу" после встречи лидеров двух стран в Осаке в прошлом месяце, до этого переговоры проводились два раза по телефону.