МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Фундаментальная привлекательность "Газпрома" — это основная причина роста его акций в пятницу, несмотря на дисконт при размещении 2,9% его квазиказначейских бумаг, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

К 11.25 мск акции газового концерна повышались на 6%, до 232 рублей, ранее в пятницу они дорожали на 7,3%, до 234,99 рубля — максимума с 16 июля, индекс Мосбиржи при этом повышается на 0,4%.

Две дочерние компании "Газпрома", зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, установили цену размещения акций материнской компании в 200,5 рубля, что ниже на 5,4% стоимости ценных бумаг по итогам торгов среды в 212 рублей за акцию, то есть до объявления о размещении. В четверг торги акциями "Газпрома" закрылись на Московской бирже ростом на 3,3% на уровне 219 рублей за бумагу. Дочки "Газпрома" в пятницу завершили продажу 2,93% акций компании, free float увеличится до 46,02%.

Акции "Газпрома" продолжают отыгрывать улучшение дивидендной политики компании, текущее и возможное в будущем, рассуждает Александр Осин из ИК "Фридом финанс". Компания "поворачивается лицом" к инвесторам, расширяет свое влияние и долю на финрынке, что снизит риски для бизнеса. При этом, на фоне существенных успехов в развитии и при улучшении внешнего информационного фона вокруг ее проектов рынок получил возможность начать учитывать в ценах серьезный дисконт капитализации этой компании по сравнению с аналогами, который сохранялся годами, добавил эксперт.

Акции "Газпрома" — самые ликвидные на российском рынке, поэтому пауза в санкционной риторике и высокие цены на нефть создают хорошую конъюнктуру для этих акций, говорит Сергей Суверов из "БКС премьер".

"Навес с рынка этих бумаг, скорее всего, ушел, так как купили акции, видимо, крупные долгосрочные инвесторы. При этом рост числа акций в свободном обращении привлечет дополнительно 100-300 миллионов долларов в них от фондов, ориентирующихся на индекс MSCI Russia, доля "Газпрома" в котором должна возрасти после сделки", — добавил он.

Что касается дисконта при размещении, то он очень небольшой, учитывая, что еще вчера цены на эту бумагу тестировали отметки вблизи 200 рублей и принимая во внимание отсутствие какого-либо road show перед этим предложением бумаг, отметил Осин.

При этом Александр Сидоров из ИК "Велес капитал" полагает, что рынок следует за крупными игроками, участвовавшими в сделке, в надежде на инсайд, возможно, известный им.

Между тем, Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер" считает, что текущий рост — это массовое закрытие коротких позиций тех, кто ставил на падение акций из-за укрепления рубля и ожидание умеренно слабых результатов по итогам второго-третьего кварталов.

"Однако из-за слухов начались покупки, и все держатели коротких позиций были вынуждены их закрыть из-за маржин колов. Сегодня процесс продолжился", — резюмировал он.

После 16 июля, когда произошла дивидендная отсечка, акции "Газпрома" за семь торговых сессий падали в цене более чем на 13%, в пятницу они почти вернулись на уровни "до отсечки".