МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару в пятницу днем опускается, инвесторы опасаются негативных для экономики последствий, которые могут наступить при выходе Великобритании из ЕС (Brexit — ред.) без сделки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.56 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2442 доллара за фунт против 1,2454 доллара днем ранее.

Курс евро к доллару опускался до 1,1143 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1145 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 108,63 иены с уровня прошлого закрытия в 108,62 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) оставался на уровне прошлого закрытия в 97,82 пункта.

Неопределенность, связанная с Brexit, продолжает сдерживать национальную валюту Великобритании. Ранее на текущей неделе Борис Джонсон стал премьером Британии. Прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов. Джонсон же пообещал в любом случае вывести страну из ЕС 31 октября, но создать "новое партнерство" с ЕС. Инвесторы опасаются, что Brexit может пройти без соглашения, что создает риски для экономики королевства.

Позднее в ходе торгов будет опубликована первая оценка роста ВВП США во втором квартале. Аналитики прогнозируют, что показатель замедлился до 1,8% с 3,1% в первом квартале.

На следующей неделе пройдут встречи крупнейших мировых центробанков. Так, во вторник, 30 июля, будет объявлено решение Банка Японии. В среду, 31 июля, завершится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого аналитики в основном ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%. В четверг, 1 августа, пройдет встреча Банка Англии.