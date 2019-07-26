МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Темпы роста мировых цен на нефть немного ускорились к середине дня на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая может негативно отразиться на поставках сырья из региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.11 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,5% — до 63,7 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,46%, до 56,28 доллара за баррель. Утром в пятницу рост цен не превышал 0,3%.

Ключевым фактором поддержки цен на нефть остается напряженная ситуация вокруг Ирана. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в ночь на пятницу, что страна предложила Великобритании, Франции, Германии, Норвегии, Японии, Южной Корее и Австралии присоединиться к коалиции по охране безопасности в Ормузском проливе.

При этом рост цен на нефть сдерживают опасения, связанные с мировой экономикой и перспективами спроса на сырье. "Растущие проблемы в макроэкономике сдерживают "бычьи" настроения, поскольку склонность к риску остается слабой из-за возможного замедления роста мирового спроса на сырье", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Phillip Futures Бенджамина Лу (Benjamin Lu).

Тот факт, что цены на нефть не могут показать существенного и устойчивого ралли, несмотря на риск перебоев с поставками, означает, что на спотовом рынке в настоящий момент достаточное предложение сырья, отметил в свою очередь аналитик RBC Capital Markets Эл Стэнтон (Al Stanton).