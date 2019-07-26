МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам на поддержке бумаг "Газпрома" и решений ЕЦБ, считают аналитики.

При этом влияние решения Банка России по ставке они оценивают как нейтральное.

Индекс Мосбиржи к 16.21 мск рос на 0,97% — до 2727,33 пункта, индекс РТС — на 0,95%, до 1359,71 пункта, также следует из динамики торгов Московской биржи.

Объем торгов на российском рынке составляет порядка 51 миллиарда рублей, при этом объем акциями "Газпрома" составляет порядка 31 миллиарда рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 5 копеек — до 63,19 рубля, курс евро – на 6 копеек, до 70,38 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,25% — до 63,55 доллара за баррель.

"Ралли акций "Газпрома" и "послевкусие" от заседания Европейского Центрального банка стимулируют рост российского фондового рынка сегодня", — комментирует старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Влияние решения ЦБ РФ на динамику рынка – нейтральное, отмечает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,25% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале месяца говорила, что на заседании в июле будет обсуждаться возможность снижения ключевой ставки сразу на 0,5 процентного пункта, хотя в целом регулятор предпочитает снижать ее плавно.

Гораздо более важными представляются итоги июльской сессии ЕЦБ, на которой регулятор продемонстрировал повышение им приоритета ускорения экономического роста при снижении важности задачи подавления инфляционных рисков, считает Осин.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Газпрома" к текущему моменту растут на 6,22% – до 232,63 рубля. В ходе торгов пятницы акции "Газпрома" уже подскакивали на 7,3% — до 234,99 рубля, максимума с 16 июля (последнего дня перед дивидендной отсечкой).

В пятницу две дочерние компании "Газпрома", зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, завершили продажу 2,93% акций компании, free float увеличится до 46,02%. Цена размещения была установлена в 200,5 рубля за акцию, что соответствует стоимости размещенного пакета около 139 миллиардов рублей и оценке всей компании в 4,75 триллиона рублей.

Размещение "Газпрома" признано успешным и несмотря на дисконт к рыночной цене при продаже акций сегодня бумаги эмитента прибавляют более 5%, комментирует Суверов из "БКС Премьер".

"Это связано, на наш взгляд, с тремя причинами: во-первых, ушел навес предложения бумаг; во-вторых, в результате роста free float и соответственно вероятного повышения доли "Газпрома" в индексах приток свежих денег в акции "Газпрома" оценивается в 100-300 миллионов долларов; в-третьих, на фоне общего настроения risk on из-за монетарной политики мировых центробанков инвесторы покупают наиболее ликвидные бумаги, к которым безусловно относятся и акции "Газпрома". C точки зрения количества база инвесторов вряд ли расширилась значительно", — говорит он.

Акции "Русала" умеренно растут на 0,28% на фоне публикации операционных данных за первое полугодие текущего года.

"Опубликованные данные указывают на постепенное восстановление операционной деятельности эмитента", — отмечает Алексей Булгаков из "Сбербанка КИБ".

Акции "Яндекса" растут на 2,75% на фоне позитивной публикации данных по US GAAP за второй квартал текущего года.

Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по US GAAP во втором квартале выросла на 41% — до 41,4 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль (также без "Яндекс.Маркета") выросла на 31% и составила 6,9 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 48% — до 13,1 миллиарда рублей.

Акции НЛМК снижаются на 0,96%, отыгрывая результаты по МСФО за первое полугодие текущего года.

Также среди лидеров снижения – акции "Полюса" (-1,73%), Polymetal (-1,67%), "Русгидро" (-1,33%), "Сургутнефтегаз" (-1,3%), "Интер РАО" (-1,24%) и акции "Норникеля" (-1,14%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На вечерних торгах возможно небольшое дополнительное повышение, но с точки зрения стандартного отклонения динамики курса уровни выше 2725 по индексу Мосбиржи — это уровни, на котором индекс стабилизируется в краткосрочном периоде с вероятностью 70%, отмечает осин из ИК "Фридом Финанс".

"Отечественный рынок закроет день ростом за счёт бумаг "Газпрома". Однако загадочные параметры продажи 2,9% акций оставляют множество вопросов о том, что сделка ещё может стать поводом для новостей", — считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".